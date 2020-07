Carpi, il futuro della musica dal vivo in Italia alla luce del Covid-19

CARPI – La pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio molti settori della nostra economia e tra questi quello legato allo spettacolo e alla musica dal vivo.

Sono quasi 400mila gli addetti del settore che per molti mesi non hanno potuto lavorare e le prospettive non sono tra le più rosee. Cosa fare per rilanciare gli eventi? Che tipo di aiuto deve fornire il Governo centrale e quello locale, dalla Regione ai Comuni? Come riempire cinema, teatri e ritornare ad ascoltare in sicurezza la musica dal vivo?

Di questo e di molto altro si parlerà mercoledì 15 luglio dalle 21.30 nel secondo appuntamento di Ne Vale La Pena Estate con amministratori, musicisti e addetti ai lavori: STEFANO BONACCINI – Presidente Regione Emilia-Romagna, ALBERTO BELLELLI – Sindaco di Carpi, BEPPE CARLETTI de I Nomadi, PAOLO BELLI, CISCO.

Tutti gli incontri presso il Cortile d’Onore di Palazzo Pio e presso il Chiostro di San Rocco sono ad ingresso libero, previa prenotazione, con inizio alle 21.30.

L’ingresso sarà contingentato è quindi necessario presentarsi all’orario indicato nella mail di conferma, dotato di mascherina.

☔ In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Carpi.

Le prenotazione su: https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/

RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FINO AL POSTO ASSEGNATO

