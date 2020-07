Carpi, operative ai semafori le ultime camere installate

CARPI – Dopo l’annunciato periodo sperimentale, entrano in funzione a tutti gli effetti le ultime quattro videocamere installate su alcuni incroci per migliorare la sicurezza stradale: si completa così la serie di otto nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche, quei dispositivi elettronici per filmare i veicoli che passano con il “rosso” o superano la linea d’arresto.

Le ultime montate vanno a potenziare, in diversa direzione, questi incroci già monitorati: tangenziale Losi con via Molinari (verso il casello autostradale); tangenziale Losi con viale Peruzzi (verso Fossoli); via Lenin con via Ugo da Carpi (verso lo stadio); via Marx con Ugo da Carpi (verso l’acquedotto).

Con questi lavori, sul territorio comunale diventano sette gli incroci monitorati, dei quali cinque in due direzioni di marcia, grazie a un totale di dodici rilevatori: nel periodo sperimentale le ultime installate hanno rilevato 23 infrazioni, delle quali sei per passaggio con il semaforo rosso e le altre per superamento della linea d’arresto con l’intero veicolo.

Questi invece i punti dove sono state collocate videocamere il mese scorso: via Cattani, all’intersezione con via Bollitora interna (in direzione di Limidi); via Lama di Quartirolo, all’incrocio con via Minghetti (direzione tangenziale), via Lenin, all’intersezione con viale dei Cipressi (direzione stadio); via Guastalla all’incrocio con la tangenziale Losi, in direzione Guastalla, essendo già presente un rilevatore in direzione Fossoli.

Per tutte le apparecchiature è stata montata segnaletica supplementare che avvisa della loro presenza: una scelta discrezionale del Comune, perché la normativa non prevede alcun obbligo di segnalazione. Inoltre, sul sito istituzionale è presente da tempo una mappa con la localizzazione delle videocamere presenti, in fase di aggiornamento con le ultime installazioni.

Non fermarsi al semaforo rosso può provocare incidenti anche gravi, coinvolgendo persone incolpevoli: per tale infrazione il Codice della Strada prevede una sanzione da 167 a 666 euro, e la decurtazione dalla patente di 6 punti (12 se si ha da meno di tre anni), salvo altre più gravi misure conseguenti al sinistro.

