Cavezzo, borse di studio per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado

CAVEZZO – Con la fine dell’anno scolastico, l’amministrazione comunale di Cavezzo, per incentivare il diritto allo studio e premiare il merito degli alunni frequentanti la Scuola secondaria di primo grado, ha deciso di assegnare delle borse di studio secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento presente sul sito del Comune. Le domande devono essere presentate dai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Cavezzo, che abbiano frequentato l’intero ultimo anno scolastico, non ripetenti e che abbiano conseguito almeno il punteggio di 8/10, entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 20 luglio.

Le borse di studio possono arrivare fino ad un massimo di 250 euro per gli alunni che conseguono un punteggio finale pari a 10/10 e 10/10 con lode e 180 euro per quelli che conseguono un punteggio finale pari a 9/10. Qualora, a seguito dell’accoglimento di tutte le domande presentate dagli alunni che conseguono i punteggi di 10/10 e 9/10, vi fossero somme residue, le stesse verranno ripartite ugualmente tra tutti gli studenti che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano conseguito un punteggio finale pari almeno a 8/10, per un importo massimo di 120 euro ciascuno.

