Concordia, canonica violata dai ladri, la denuncia del parroco

CONCORDIA – Nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, di ritorno dal paese natale in Polonia, il parroco di Concordia Don Andrzej Jakub Kielbasa ha trovato la porta d’ingresso dell’abitazione forzata e ogni angolo di casa a soqquadro. Approfittando dell’assenza del parroco un ladro si è introdotto nella stanza che custodisce la cabina elettrica del plesso religioso e ha messo fuori uso le telecamere, dopodiché è entrato indisturbato: in casa non erano stati lasciati denaro o oggetti di valore ma il ladro ha sottratto un mazzo di chiavi con le copie di tutte le chiavi delle porte di chiese e pertinenze parrocchiali. Il susseguirsi di furti accompagnato dai danni derivanti dal continuo ripetersi di manomissioni di porte, finestre e cassette delle offerte ha prodotto un danno economico che l’assicurazione copre solo in minima parte. Le registrazioni delle telecamere a protezione della casa in funzione fino al black out sono state consegnate con la nuova denuncia ai carabinieri.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017