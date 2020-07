Economia, Pelloni (Lega): “Crollo entrate tasse automobilistiche per le Province mette a rischio servizi”

Il drastico crollo delle entrate legate alla riscossione delle tasse automobilistiche a causa dell’emergenza Covid al centro dell’intervento di Simone Pelloni della Lega in Commissione Bilancio, presieduta da Massimiliano Pompignoli, che ha chiesto alla Giunta misure per rilanciare il mercato dell’auto in Emilia-Romagna a seguito della crisi del settore dovuta all’emergenza sanitaria.

“Il crollo del mercato dell’auto non rappresenta solo un segnale della crisi di un settore essenziale per l’economia regionale- spiega il consigliere del Carroccio- ma comporta un drastico calo delle risorse a disposizione delle Province per servizi essenziali come la manutenzione di scuole e strade”. Solo la Provincia di Modena, ad esempio, ha constatato un calo delle entrate di 5,6 milioni di euro: un “buco” che potrebbe arrivare a quasi 10 milioni di euro entro la fine dell’anno. “Bisogna attivarsi con il governo nazionale per richiedere le risorse necessarie alla ripresa del settore automotive”.

“La Regione si attiverà in ogni sede politica e istituzionale per sostenere le misure che possano rivelarsi utili e immediate per gli enti locali del proprio territorio, al fine di uscire dalla gravissima crisi economica in atto”, ha risposto l’assessore al Bilancio Paolo Calvano. “Purtroppo anche le Regioni e i Comuni soffrono le stesse difficoltà finanziarie delle Province, su questo è aperto un tavolo di confronto nazionale con il governo”.

Pelloni rimane però preoccupato perché le risorse stanziate dal decreto Cura Italia e del decreto Rilancio “non bastano a colmare le mancate entrate di questi mesi. Gli incentivi una tantum del Governo non sono sufficienti a far ripartire il settore e a riempire le casse degli enti locali”.

