“Estate a Mirandola”, appuntamenti dal 23 al 29 luglio 2020

MIRANDOLA – Al pianoforte di “Estate a Mirandola 2020” il 29 luglio prossimo, siederà Olivia Trummer. Prima però, il parco di piazza Matteotti ospiterà un paio di incontri sul territorio ed i suoi protagonisti ed il racconto attraverso immagini suggestive, di un viaggio in terre lontane. E sarà quest’ultimo ad aprire la nuova settimana degli appuntamenti estivi mirandolesi. Giovedì 23 luglio come sempre alle ore 21.30, Gianni Rossi, medico appassionato di viaggi e fotografia, racconterà attraverso i suoi scatti le sue esperienze in “Iran – Tibet – Belgio, terra nera — Perù – New Jersey”. La sera dopo Venerdì 24 luglio invece stessa ora e stesso luogo, focus sulla multiutility che opera nella bassa da ormai mezzo secolo: “L’Aimag e il suo territorio”. Sabato 25 luglio, iniziativa a misura di bambino. Alle ore 10.00, presso il parco di via Dei Mille a Mirandola, Letture a cura dell’Associazione Fata Morgana, per bimpi dai 6 agli 11 anni e loro genitori. Si ricorda che come nelle precedenti occasioni, l’iscrizione è obbligatoria, telefonando allo 0535/29783 oppure inviando una e-mail a: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it. La rassegna “Cinestate” curata dal Circolo Cinematografico Italo Pacchioni, lunedì 27 luglio proporrà, “Sorry We missed You”, un film del 2019 di Ken Loach, con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster (2019). Cambio di programma invece per martedì 28 luglio. L’incontro previsto in un primo momento, “Raccontando Sergio Neri a vent’anni dalla scomparsa”, a causa di un problema del relatore, sarà sostituito con un nuovo incontro aperto a tutti sul delicato e molto attuale tema del bullismo: “Quando i disegni incontrano le parole”. Presenti per l’occasione, la mirandolese Monica Morselli insieme a Laura Solieri, autrici del libro “Quando i disegni incontrano le parole”, Alberto Caldana presidente CSV Terre Estensi e la giornalista Monica Tappa. Mercoledì 29 luglio, musica nuovamente protagonista con “MUNDUS e noi 2020 il festival di Ater Fondazione. Al pianoforte, sul palco del parco di piazza Matteotti, siederà Olivia Trummer con “Fly now”. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

MIRANDOLA, AL BARCHESSONE VECCHIO DI SAN MARTINO SPINO, PROSEGUE LA MOSTRA: “IN CAMMINO PER SALVARE NOI ANIMALI”

Prosegue – fino al 9 agosto 2020 – presso il Barchessone vecchio di San Martino Spino, la mostra “In cammino per salvare noi animali”, a cura del CEAS “La Raganella”. 10 i pannelli allestiti raffiguranti altrettanti animali che a causa dei cambiamenti climatici rischiano l’estinzione. Dalla tigre, al lupo, alle api e tanti altri straordinari ed importanti esseri viventi in difficoltà. La mostra che mira a farli scoprire a bimbi ed adulti e a sensibilizzare sulla loro salvaguardia, ricade all’interno della campagna regionale “Siamo nati per camminare” a cui il CEAS “La Raganella” aderisce da anni, in collaborazione con le scuole del territorio. Per informazioni CEAS “La Raganella” tel.: 0535 29713 /29507.

