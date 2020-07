Festa del racconto, a Carpi arriva Paolo Di Paolo

Niente ci accomuna come l’essere figli: niente ci accomuna come il nostro interrogarci sull’identità vera, profonda, dei nostri genitori, e forse solo la letteratura ci può avvicinare a verità altrimenti inaccessibili. Attraverso le parole del suo ultimo romanzo Lontano dagli occhi (Feltrinelli)lo scrittorericostruisce – con la forza immaginifica della narrazione – l’incognita di una nascita, le ragioni di una lontananza, arrivando a rovesciare la distanza dal cuore suggerita dal titolo. Un romanzo che intreccia le vite di tre donne che abitano nella stessa città – Roma, all’inizio degli anni ottanta – e che sono accomunate dallo stesso destino: diventare genitori.

Paolo Di Paolo è nato nel 1983 a Roma. Ha pubblicato i romanzi Raccontami la notte in cui sono nato (2008), Dove eravate tutti (2011; Premio Mondello e Super Premio Vittorini), Mandami tanta vita (2013; finalista Premio Strega), Una storia quasi solo d’amore (2016), Lontano dagli occhi (2019), tutti nel catalogo Feltrinelli e tradotti in diverse lingue europee. È autore di testi per bambini, fra cui La mucca volante (2014; finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi), e per il teatro. Scrive per “la Repubblica” e per “L’Espresso”.

Soliera

Canarie è il nome del duo formato da Paola Mirabella (Honeybird and the Birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican) e si esibiscono in concerto venerdì 17 luglio. Presentano il loro album d’esordio Tristi Tropici: si tratta di un album dall’ossatura pop, attraversato da una scrittura affilata e delicata; amore e non amore, lacrime o gocce di sudore, ‘Tristi Tropici’ offre un prontuario di educazione sentimentale (alle 21.30, Piazza Lusvardi).