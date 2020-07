Finale Emilia, rubata Panda durante il temporale, ritrovata qualche ora dopo

FINALE EMILIA – Un furto durante il temporale ai danno di una ragazza di Finale Emilia, che si è vista sottrarre la sua Panda: “Ero alla finestra all’una che chiudevo per il temporale ed era parcheggiata sotto casa, all’una e 10 non c’era già più”. I ladri sono riusciti a entrare scassinando la portiera e il quadro dell’accensione mettendola in modo, dopodiché si sono allontanati senza lasciare traccia. Disperata, la donna ha messo una richiesta di aiuto su Facebook.

La Panda è stata ritrovata in piazzale Cassetti grazie a una segnalazione, con grande sollievo della proprietaria: “Grazie a tutti, fortuna che ho il carroattrezzi che me l’ha portata in officina. Valuteremo il danno ma è messa male. Hanno scassinato la portiera e l’accensione, non entra più la chiave. Dovevano trasportare qualcosa perché hanno abbassato dietro i sedili”.

