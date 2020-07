Forum Eventi, finestra sul mondo durante il lockdown: oltre un milione di visualizzazioni per i 19 incontri

E’ datato 23 febbraio l’ultimo appuntamento dal vivo al. Poi il diffondersi del virus ha imposto la sospensione della rassegna di incontri con l’autore e per molti è venuto meno un appuntamento settimanale atteso e amato.Alla sospensione tempestiva – in ottemperanza dell’ordinanza regionale – è seguita una ripresa “alternativa” altrettanto rapida: un mese dopo, il 29 marzo, gli appuntamenti di Forum Eventi riprendevano con una nuova formula e si trasferivano, in diretta streaming, sulla pagina facebook del Forum e sul rispettivo canale Youtube.

E così gli incontri letterari sono diventati social, aprendosi a un pubblico potenzialmente illimitato: sono stati proposti diciannove eventi online in due mesi e mezzo, seguiti da migliaia di persone che hanno avuto la possibilità di interagire in diretta con gli autori, per un totale di un milione e 120mila visualizzazioni complessive. Chi ha seguito il Forum e i suoi autori non sono stati solo i modenesi: le persone si sono collegate da tutta Italia e persino dall’estero, in particolare da Francia, Germania, Argentina e Stati Uniti, fino a toccare Israele e l’Indonesia.

Gli appuntamenti più seguiti sono stati: quello dedicato a Edmondo Berselli, con Andrea Scanzi e Corrado Augias (con oltre 140 mila visualizzazioni), la festa per Francesco Guccini che, oltre al maestro ha coinvolto Ligabue, il sindaco Muzzarelli e il presidente della Regione Bonaccini (82 mila visualizzazioni), il collegamento con la virologa Ilaria Capua per l’uscita del suo nuovo libro (quasi 14 mila visualizzazioni), la presentazione della nuova era della DC Panini Comics (5 mila visualizzazioni), i quattro incontri con i dodici autori finalisti del Premio Strega (27 mila visualizzazioni complessive).

“Se il pubblico non può andare al BPER Forum Monzani allora sarà il Forum a portare gli autori e i loro libri direttamente a casa delle persone: è stato questo il primo pensiero del nostro staff dopo la sospensione degli eventi dal vivo. Abbiamo lavorato sodo, in condizioni difficili, per concretizzarlo nel più breve tempo possibile – sottolinea Eugenio Garavini, Vice Direttore Generale BPER Banca – In un momento così complicato era importante continuare a condividere storie, non smettere di fare cultura. Certo non ci aspettavamo un seguito così ampio: questo dimostra che il digitale, compagno di molti in una fase delicatissima, ha dimostrato di poter essere un buon canale di diffusione della cultura. Ma alcune esperienze, come gli incontri con grandi autori, sono insostituibili: per questo ci auguriamo di riprendere in autunno i nostri appuntamenti al BPER Forum Monzani, magari affiancandoli con un’offerta digitale, così da dare la possibilità di continuare a seguirci anche a chi, da lontano, ci ha conosciuto e apprezzato in questi mesi difficili”.