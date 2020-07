Grande successo dell’Open Day online dell’Università di Modena

Un bel successo per l’Open Day online di Unimore, tenutosi martedì 14 luglio, al quale hanno preso parte 1646 ragazzi e ragazze. L’iniziativa, preceduta fin dal mese di marzo da una serie di attività di orientamento, si è rivolta alle future matricole ed è stata finalizzata a far conoscere i corsi di studio dell’anno accademico 2020/2021. Disponibili tutte e informazioni per le immatricolazioni.

1646 ragazzi e ragazze hanno partecipato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di martedì, alle dirette in streaming che Unimore ha organizzato per far conoscere loro i corsi di studio, i servizi, le opportunità offerte per l’inclusione di chi ha bisogno di ausili e/o strategie supplementari e l’organizzazione delle struttur

Gli incontri, di durata variabile tra 45 e 60 minuti, gestiti ed organizzati da ogni singolo dipartimento, attraverso docenti e personale esperto, hanno consentito agli studenti e future matricole interessate, di approfondire per ogni corso di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, le modalità di accesso, le agevolazioni economiche, i servizi per lo studio e aspetti relativi alla condizione occupazionale di laureate e laureati.

Già aperte le immatricolazioni da lunedì 13 luglio; tutte le informazioni al https://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html

“Siamo molto soddisfatti – commenta il Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro – l’ampia partecipazione al nostro OpenDay online che è stato realizzato appositamente per fornire un’ulteriore occasione per studenti e studentesse che auspichiamo nostre future matricole al fine di poter scegliere con maggiore chiarezza e convinzione il proprio percorso formativo.

“L’iniziativa OpenDay online – spiega la Prof.ssa Carla Palumbo, delegata all’Orientamento e Tutorato – ha rafforzato le attività di orientamento che Unimore ha tenacemente portato avanti, sin dal 25 marzo scorso, per affiancare studentesse e studenti nella cruciale scelta del percorso universitario da intraprendere. Tengo a sottolineare che Unimore non si ferma ad orientare nella scelta, ma offrirà anche alle nuove matricole, nel corso della prima settimana di lezioni del primo semestre del nuovo anno accademico, una serie di attività di accoglienza: nell’ambito di tutti i Corsi di Laurea (L, LM, LMCU), saranno fornite a tutti gli studenti e le studentesse informazioni e consigli utili a frequentare nella maniera più proficua i vari percorsi formativi proposti dal nostro Ateneo”.

