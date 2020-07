Mirandola, iniziati lavori e interventi di manutenzione alla rete viaria

MIRANDOLA – A partire da lunedì 27 luglio – CONDIZIONI METEO PERMETTENDO – sono previsti i seguenti lavori/interventi di manutenzione.

Rete viaria:

– Completamento interventi urgenti di sistemazione del fondo stradale;

– Intervento di sistemazione del fondo delle strade bianche (avvio nella seconda parte della settimana);

– Proseguimento dei lavori su percorso ciclopedonale via Bruino / via 2 Giugno;

– Interventi vari di sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio anche a seguito delle segnalazioni pervenute.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

Da mercoledì 1 luglio, limitazione della circolazione in via 29 Maggio per l’esecuzione degli allacciamenti alle linee elettriche, telefoniche di acqua, gas e teleriscaldamento nella nuova area denominata “Bosco 5”.

A partire da lunedì 29 giugno fino a venerdì 31 agosto 2020, via Roma, via Don Minzoni, via Cavour e vicolo Greco (Mirandola, centro storico) saranno interessate da una serie di lavori sulla rete fognaria. Data la complessità, l’intervento verrà suddiviso in quattro fasi. Sono previste limitazioni al traffico veicolare (interruzione e divieto di sosta con rimozione).

Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Sul lato sud dell’area di parcheggio compresa tra via Papa Giovanni XXIII e via Fogazzaro (di pertinenza del polo ospedaliero di Mirandola) è prevista la realizzazione di quattro posti auto con apposite colonnine di ricarica, riservarti esclusivamente allo stazionamento di autoveicoli elettrici in fase di ricarica. Una volta realizzati, saranno destinati ai soli veicoli elettrici, mentre varrà il divieto di sosta 00 – 24, con esplicativa “Eccetto veicoli in carica”, per tutti gli altri tipi di veicoli.

Dal 10 giugno sono iniziati i lavori per il rinnovamento della rete idrica posta su viale Gramsci. L’intervento – che prevede limitazioni alla circolazione e quindi si invita a prestare attenzione – si protrarrà fino ad ottobre 2020.

Dal 29 maggio (fino al 29 agosto 2020) sono previste limitazioni alla circolazione con divieto di sosta 00-24, in piazza Matteotti (dall’intersezione con via Cavallotti al civico n. 5) a Mirandola per realizzazione area di cantiere.

Dall’11 maggio 2020 – fino al 10 maggio 2021, circolazione limitata in piazza Castello a Mirandola, in quanto zona interessata dai lavori di recupero post-sisma del teatro Nuovo. Inoltre nel tratto compreso, tra piazza Costituente, il filare di alberi, piazza Marconi ed il perimetro nord del Teatro Nuovo, la circolazione veicolare e pedonale sarà interrotta, mentre sarà disposto il divieto di sosta con rimozione.

Inoltre dall’1 luglio 2020 – fino al 30 giugno 2021 – la circolazione sarà interrotta con divieto di sosta e rimozione, per presenza cantiere in piazzale Terracini, nel tratto compreso tra piazza Marconi e il civico n° 4. Sarà lasciato libero l’accesso che conduce la Bar Caffè del Teatro ed al Circolo ricreativo privato del Teatro. Sempre sul medesimo tratto nei giorni 16 e 17 luglio 2020 sarà interrotta la circolazione veicolare e pedonale e sarà disposto il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per lavori di montaggio di gru edile per il recupero post sisma del Teatro Nuovo.

