Monari Federzoni presenta Forte, il primo Aceto di Vino con 8° di acidità

SOLARA DI BOMPORTO – Monari Federzoni presenta l’Aceto di Vino Bianco Forte e l’Aceto di Vino Rosso Forte con 8° di acidità, la più alta gradazione di aceto di vino attualmente presente sul mercato. La storica azienda modenese, produttrice di Aceto Balsamico di Modena Igp, condimenti e bevande, co-leader di mercato in Italia, continua ad ampliare la propria gamma di prodotti con due nuove referenze di alta qualità che entrano a far parte della linea “Gli Artigianali”.

Uve 100% italiane, un processo produttivo realizzato interamente nella storica sede modenese di Monari Federzoni, affinamento in botti di legno pregiato, danno vita a due prodotti che – grazie alla loro eccezionale acidità – si distinguono per proprietà e caratteristiche organolettiche uniche, gusto deciso e profumi intensi. Ottimi come condimenti per insalate, per la marinatura di pesce e carni e particolarmente indicati per la preparazione di salse.

“Gli Aceti di Vino Forte – spiega Matteo Candotto, Direttore Commerciale Monari Federzoni Spa – nascono dalla volontà di innovare e valorizzare una categoria, quella dell’aceto di vino, che negli anni ha perso capacità di differenziazione a scapito della sola leva prezzo. Un percorso che in Monari Federzoni stiamo portando avanti con determinazione, prestando grande attenzione alle nuove esigenze e modalità di consumo e al ruolo sempre più centrale riconosciuto oggi in cucina agli ingredienti di uso comune ma di alta qualità.”

Formato: 500 ml

Prezzo consigliato: euro 1,89

Disponibile da: luglio 2020

Canali: Gdo e Horeca

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017