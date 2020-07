Non è la Fiera, a Nonantola dal 24 al 27 luglio

NONANTOLA – “Non è la fiera” è così che si è pensato di “chiamare” l’insieme degli eventi che, a Nonantola, in questo 2020, prenderanno il posto, dal 24 al 27 luglio, della storica Fiera dell’Agricoltura, rimandata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

La decisione è stata presa, decisamente a malincuore, in considerazione in particolare alle ultime evoluzioni dell’emergenza Covid-19, seguendo le linee guida ribadite nell’ultimo DPCM del 14 luglio. L’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione con la “nuova nata” Pro loco, ha comunque voluto mettere in campo, nelle rispetto delle misure sanitarie in vigore, una serie di eventi nel fine settimana che sarebbe stato dedicato alla nota manifestazione.

“Quest’anno – spiega la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti – purtroppo abbiamo deciso di sospendere la tradizionale Fiera, nella sua organizzazione classica conosciuta a tanti: animali, stand gastronomici, fiera mercato, luna park. E’ stata una decisione dolorosa perché per la nostra piccola comunità si tratta di un appuntamento molto sentito e importante. Non ci siamo comunque fatti scoraggiare dalle circostanze, sperando di ritrovare una Fiera ancora più bella nel 2021, collaborando con la Pro Loco e riuscendo a proporvi, comunque, una serie di eventi proprio nel periodo della manifestazione, dal 24 al 27 luglio. Il calendario, pensato per un pubblico eterogeneo, spazia dall’arte, alla musica e dalla cultura paesaggistica al buon cibo dei nostri ristoratori. Il tutto organizzato nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Lo voglio immaginare come una sorta di ponte simbolico per portarci non solo all’appuntamento del 2021, ma anche alle iniziative dell’autunno e inverno che speriamo di realizzare perché significherebbe soprattutto che il Covid non ci fa più paura”.

Andrea Zoboli Assessore alla Cultura: “Dopo l’inaugurazione dell’illuminazione del complesso Abbaziale, l’iniziativa “Luci sul Medioevo”, che proponeva visite guidate all’Abbazia ed ai Musei del centro storico, ha registrato fin da subito il tutto esaurito, portandoci a raddoppiare le serate previste per rispondere a tutte le prenotazioni. Tutto esaurito anche per la serata inaugurale della rassegna “Fuori Tutti”, organizzata dai servizi culturali in Perla Verde, che prosegue per tutti i martedì e giovedì di luglio e agosto con concerti, cinema e spettacoli teatrali. Particolarmente ricco sarà poi il week-end finale di luglio, con concerti, spettacoli, esposizioni artistiche, ed altro ancora. Nonostante le difficoltà organizzative siamo felici e gratificati dal vedere tanti nonantolani e visitatori tornare a vivere le nostre strade e frequentare gli eventi organizzati dall’Amministrazione e dal ricco mondo delle associazioni nonantolane. C’è voglia di stare insieme e di riappropriarsi di momenti di aggregazione e cultura: cercheremo di offrire risposte all’altezza”.

Spettacoli al Giardino Perla Verde

Sabato 25 luglio: BluesBandati in concerto

Domenica 26 luglio: Andrea Barbi in “Vi racconto…”

Lunedì 27 luglio: Allegri Vagabondi – Cover Band dei Nomadi

Informazioni

Gli spettacoli, organizzati dal Comune di Nonantola, dalla locale Pro Loco e da Radio Attiva, si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La capienza è limitata a 100 spettatori.

Prenotazione obbligatoria: proloco.nonantola@gmail.com

NonantolArte e PhotoNonantolArte

I gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte costituiti all’interno dell’Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola propongono:

dal 24 al 26 luglio al Palazzo Abbaziale – Esposizione di Pittura e Scultura (venerdì 24 luglio – 20.00/23.00 • Sabato 25 e Domenica 26 – 8.00/23.00),

dal 24 al 26 luglio alla Torre dei Modenesi e nell’Androne del Palazzo della Partecipanza – l’Esposizione di Fotografia “Photo Arte Libera” (venerdì 24 luglio 20.00/23.00 • sabato 25 e domenica 26 Luglio 10.00/13.00 e 17.00/23.00)

Dal 24 al 26 luglio – lungo le vie del Centro Storico Quinta Estemporanea di Pittura “En Plein Air” (premiazione domenica 26 luglio dalle ore 19,00).

Altri eventi dal 24 al 27 luglio per vivere al meglio il periodo della Fiera

Venerdì 24 luglio

Ore 18 : Aperitivo in Fuga, iniziativa in Piazza Liberazione a cura di Anni in fuga, Mediterranea e Astra Mentis

Ore 18 30 : Una Piazza da scoprire, visita guidata alla storica Piazza Liberazione. A cura del Museo di Nonantola (Prenotazione obbligatoria: 059 896656; mail: museo@comune.nonantola.mo.it )

Ore 19 : Concerto dei Muretto Rovers in Piazza Liberazione

Sabato 25 luglio

Ore 20 : Pastasciutta Resistente, a cura di Anpi Nonantola . Castelfranco (Prenotazione obbligatoria entro il 19 luglio: 3394718706, 3357496835, 3463314460)

Domenica 26 luglio

Ore 18 30 : Di Torre in Torre, visita guidata alla scoperta della Torre dei Modenesi e della Torre dei Bolognesi (Prenotazione obbligatoria:

059 896656; mail: museo@comune.nonantola.mo.it)