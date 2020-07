Nonantola, nuovo caso Coronavirus, la Nannetti interviene

NONANTOLA – L’aggiornamento Coronavirus serale del 20 luglio ha visto segnalato un nuovo caso a Nonantola. La sindaca di Nonantola Federica Nannetti ha voluto commentare dalla sua pagina Facebook la notizia:

Contrariamente a quanto vi ho scritto alle 18 e 30 ci è giunta da poco da parte di Asl la comunicazione di una nuova positività registrata nel Comune di Nonantola in seguito all’effettuazione del tampone di un famigliare di un contagiato. Si tratta di una situazione familiare già nota tra i precedenti pazienti monitorati nel nostro territorio. Cambia dunque il numero di casi attivi, attualmente sono 7 e tutti in cura al proprio domicilio (quindi in buone condizioni di salute). Come avevo scritto prima, la situazione è in evoluzione perché si è in attesa di test e screening in corso. A maggior ragione vale tutto ciò che vi ho scritto prima… attenzione e regole!! Mi fido di noi..