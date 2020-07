San Felice, grande cordoglio per la scomparsa di Andrea “Gallo” Gallini

Caro Andrea,

in questi giorni abbiamo parlato con tante persone.

Persone che magari non sentivamo da un po’ di tempo, ma che hanno voluto stringersi a noi in questo delicato momento.

Abbiamo letto tanti pensieri e ricordi legati alla tua persona e c’è sempre stata una cosa che ha messo d’accordo tutti: la tua bontà d’animo.

Lo sanno tutti, sei sempre stato solito combinare qualche guaio, ma tutti hanno sempre visto in te una buona persona.

Alcuni ci hanno detto che non ti hanno mai sentito dire “no” nel momento del bisogno, altri hanno scritto che trasmettevi sempre allegria.

Oggi purtroppo facciamo fatica ad essere allegri, perchè sentiamo forte la tua mancanza.

Manchi perchè eri sempre presente.. magari borbottavi qualcosa quando bisognava spingere fino alle ultime forze, ma il tuo contributo era sempre prezioso e importante.

Tanti di noi ti vedevano ormai come un fratello o un amico stretto e si sono preoccupati per te quando le cose non stavano andando per il verso giusto.

Quando però il peggio sembrava superato, hai deciso di combinare un altro guaio.. purtroppo però questa volta non potremo sgridarti e rimetterti in carreggiata.

Sappiamo in cuor nostro che da lassù ci starai guardando con la voglia di poterci tirare su con la tua solita risatona e questo un po’ ci fa sentire meglio.

Torneremo sicuramente a ridere pensando a quante ne abbiamo combinate insieme, con il grande rammarico di non poterne combinare ancora.

Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi e per i tanti che ti hanno potuto e saputo apprezzare, ti ricorderemo sempre come un omone buono che ha saputo regalarci momenti di spensierata allegria.

Buon viaggio Andrea, ti vogliamo bene.