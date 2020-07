San Felice, “Peng e i due anatroccoli” in Piazza della Rocca

SAN FELICE SUL PANARO – Mercoledì 22 luglio a San Felice sul Panaro, ore 21, piazza della Rocca, proiezione del film di animazione “Peng e i due anatroccoli”, regia di Christopher Jenkins. Ingresso libero.

“Peng e i due anatroccoli” è la storia della spensierata e solitaria oca Peng, che farebbe qualsiasi altra cosa piuttosto che dedicarsi all’imminente migrazione. Sarà costretto a prendersi cura di due anatroccoli rimasti soli e a salvarli dal pericoloso gatto Banzou e da altri predatori. L’oca baderà a loro come un genitore, intraprendendo insieme a Chao e Chi un lungo viaggio ricco di pericoli, ma anche di bellezze paesaggistiche, verso il sud del mondo per raggiungere lo stormo a cui appartengono. Il solitario Peng scoprirà accanto ai due anatroccoli il valore e l’importanza della famiglia. Durata 91 minuti. L’iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti per l’estate sanfeliciana.

Ingresso libero alle iniziative ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo i film saranno proiettati il giorno seguente.

A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017