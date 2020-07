“Young Guitar Orchestra” e “Ensemble Mix” in concerto a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono gli appuntamenti dell’estate a San Felice sul Panaro. Giovedì 23 luglio, piazza della Rocca, ore 21, doppio concerto dei gruppi della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, “Young Guitar Orchestra” e “Ensemble Mix”, diretti da Eugenio Polacchini, Anna Saorin, Gaetano Dolce.

La “Young Guitar Orchestra” è la quarta orchestra di chitarre nata negli anni all’interno della Fondazione scuola di musica Andreoli, con lo scopo di far suonare insieme gli allievi più giovani dei corsi di chitarra classica e moderna. Attualmente è composta da 18 giovanissimi chitarristi che vanno dai 12 ai 17 anni ed è diretta dal M° Eugenio Polacchini. Il repertorio parte dalla musica classica, con brani di Vivaldi e Bach, per proseguire con brani di musica sudamericana, classici dello swing, colonne sonore, per terminare con brani pop contemporanei. La Young Guitar Orchestra ha suonato in Italia e all’estero in Germania e Spagna nell’ambito di scambi internazionali, o in festival.

L’ “EnsembLe Mix “è un gruppo di musica d’insieme eterogeneo per età, strumenti, abilità e interessi musicali, che utilizza un repertorio vario sia come stile sia come sound. Il gruppo si è esibito per la prima volta il 9 dicembre 2016 suscitando da subito grande curiosità e interesse da parte del pubblico e degli allievi. La coordinatrice del gruppo, Anna Saorin, cura la trasposizione e l’arrangiamento dei brani di musiche originali adattandole alle esigenze di ogni esecutore, rendendoli così usufruibili anche fin dai primi passi dello studio dello strumento.

Ingresso libero, ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note), o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.

