Bastiglia, immondizia al parco davanti alle scuole: “Una vergogna”

BASTIGLIA – E’ stata una cittadina a pubblicare le fotografie nel gruppo “Sei di Bastiglia se…” definendo “una vergogna” lo stato in cui si trova lo spazio verde di fronte alle scuole di Bastiglia. Uno sfogo che immancabilmente si è portato dietro altre testimonianze di degrado: ” A Bastiglia i parchi sono tutti in condizioni pessime”, “anche la zona verde dalla palestra è sempre sporca… e dire che dei cestini li ce ne sono… ma fare due passi in più costa troppa fatica”, ” La situazione è così un po dappertutto, voi non avete idea di cosa lancia fuori dai finestrini delle auto la gente oppure i rifiuti che lasciano nei campi le persone che vanno a passeggio, poi siamo noi proprietari o frontisti che dobbiamo pulire quello che gli incivili producono . Questa gente andrebbe presa per le orecchie , ma non si può perché passeremo dalla parte del torto”, “Tante volte purtroppo anche piazza Repubblica è messa da panico….c’è un’inciviltà che è vergognosa!!!”, “il parco della polisportiva era im condizioni allucinanti…l’odore di pattume era insopportabile! Oltre al pattume a terra di ogni tipo, sedie lasciate ovunque, qualcuno ha pensato bene di lasciare una vaschetta di gelato svuotata e del resto su una panchina…bisognerebbe che qcn controllasse e multasse!”, “alla mattina ci troviamo sedie sparse ovunque, patume ovunque, nessuno che ci aiuta facendo un po di volontariato, e tutti che si lamentano… ma soprattutto tanta inciviltà” sono solo alcuni degli interventi che testimoniano un’insofferenza arrivata al limite.

l degrado di Bastiglia ma non credo sia dovuto al fatto che non puliscono,ma trattasi di persone incivili e ignoranti non sanno nemmeno tenere pulito il posto in cui viviamo fregandosene altamente!!!Quanti deficenti in giro!!!

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017