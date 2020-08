Bomporto, la scuola si organizza per la ripresa

BOMPORTO – Garantire agli studenti di Bomporto il diritto all’istruzione, tutelando la salute e adottando le misure atte a favorire la ripresa della didattica in presenza in piena sicurezza. L’Amministrazione comunale di Bomporto, congiuntamente alle Amministrazioni di Bastiglia, Nonantola e Ravarino, ha promosso una conferenza di servizi con i dirigenti scolastici dei quattro territori correlati al Servizio unico Scuola. L’incontro – tappa di un percorso iniziato oltre due mesi fa – è servito a fare il punto della situazione in vista della ripresa dell’attività scolastica, per condividere le soluzioni adottate e per far emergere le criticità.

Entrando nel dettaglio dei singoli servizi, i nidi d’infanzia “Peter Pan” e “Mirò” inizieranno l’attività da lunedì 7 settembre e saranno organizzati in “bolle educative indipendenti”, ovvero in gruppi che non potranno mescolarsi tra di loro. Questo tipo di organizzazione permette di confermare il numero di posti previsti, inoltre grazie alla misura “Al nido con la Regione” è confermata la riduzione delle rette per famiglie con un ISEE fino a 26mila euro.

Organizzazione analoga per la scuola d’infanzia “Arcobaleno”, con la creazione di bolle e tempo scuola confermato. Il numero di bolle corrisponderà alle attuali sezioni, ma è stata inoltrata una richiesta di incremento di organico per sdoppiare le sezioni più numerose. È stata poi prevista l’installazione di tensostrutture nei cortili, per favorire le attività all’aperto.

Capitolo scuole primarie. Alle “Menotti” di Sorbara, per garantire il distanziamento fisico senza incrementare in modo significativo il personale docente, sono stati eseguiti alcuni interventi di edilizia leggera, come la demolizione di alcune pareti in cartongesso al primo piano e di una tramezza al piano terra. Intervento analogo anche alle “Marco Polo” di Bomporto, dove lo spazio della mensa scolastica è stato diviso in pareti in cartongesso per ricavare due aule scolastiche provvisorie (il pasto verrà consumato all’interno della classe).

Novità anche sul fronte arredi e attrezzature. Grazie al finanziamento del bando PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, verranno implementate le attrezzature per la didattica con l’acquisto di tre aule outdoor con banchi singoli da 22 posti ciascuno, un’arena con sedute morbide da 25 posti e una lavagna interattiva mobile completa di sostegno.

Per tutte le scuole, dai nidi d’infanzia alla scuola secondaria di primo grado “Alessandro Volta”, sono stati studiati, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica, percorsi differenziati di ingresso/uscita in modo da ridurre gli assembramenti, mentre ad oggi non sono previsti turni o differenziazioni di orario di ingresso.

