Tre appuntamenti estivi con musica e teatro a Bomporto, Solara e Sorbara

BOMPORTO – L’estate di Bomporto, nonostante tutto, prende vita e si accende di musica e spettacoli. Con i mesi di chiusura totale alle spalle, per con le limitazioni date dalle prescrizioni in essere per la fase 2 che stiamo ancora attraversando, tornano gli eventi dal vivo e in presenza nei tre centri di Bomporto, Solara e Sorbara. Il primo incontro è avvenuto sabato 1° agosto in piazza Matilde di Canossa a Sorbara, con il concerto Topazio Soul e i grandi successi del panorama disco-soul del anni Settanta e Ottanta.

“…E quindi uscimmo a riveder le stelle”, l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia, dà il titolo alla rassegna estiva che proseguirà per tutto agosto, una proposta culturale che abbraccia musica e teatro, dedicata a quanti hanno scelto di trascorrere l’estate nel territorio bomportese. Tre appuntamenti che, nonostante le difficoltà e i tempi stretti, l’Amministrazione comunale ha voluto mettere in campo per questa estate così particolare, nella quale tutte le manifestazioni tradizionali sono state sospese.

La rassegna è organizzata dal Comune di Bomporto, con il contributo della Regione Emilia Romagna e la preziosa collaborazione delle associazioni Piccole Luci, Porto delle Idee, ViviAmo Sorbara e Festa della Tagliatella.

La rassegna prosegue sabato 8 agosto al parco Sorelle Luppi di Solara, dove andrà in scena una storia blues con “Il fiume di stelle”, spettacolo teatrale di Piccole Luci onlus con musica dal vivo.

Terzo e ultimo appuntamento è sabato 22 agosto a Bomporto: in piazza Donatori di Sangue protagonisti saranno i grandi successi di ieri e di oggi nel concerto di Fusion’s Choir & Group.

“Eventi dal vivo come la rassegna ‘…E quindi uscimmo a riveder le stelle’ – commenta il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – sono occasioni preziose per riscoprire la gioia di vivere la comunità e i suoi luoghi. Dopo i mesi che abbiamo trascorso, questi incontri sono momenti significativi di cultura e intrattenimento, che abbiamo fortemente voluto, nonostante tutto, per vivere appieno un’estate diversa dalle altre. Per i cittadini si tratta di un parziale ritorno alla normalità, una buona notizia che ci porta a guardare al futuro con ottimismo”.

Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Emilia Romagna in materia di manifestazioni pubbliche; è consigliata la prenotazione ed è previsto l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento del distanziamento fisico. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Servizi Promozione del Territorio del Comune di Bomporto allo 059-800722 o allo 059-800736, oppure inviare una mail a promozione@comune.bomporto.mo.it.

