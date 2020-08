Camposanto, Roberto Morselli e Debora ad “Agosto insieme 2020”

CAMPOSANTO – Nell’ambito della rassegna di eventi estivi “Agosto insieme 2020”, Sabato 22 Agosto alle ore 21:00 presso la pista rossa di Via Roma avverrà il concerto di Roberto Morselli e Debora, organizzato in collaborazione con il centro sociale anziani di Camposanto.

È preferibile prenotare al numero 3395489926.

Nel rispetto delle misure previste all’interno dell’ordinanza del Ministero della salute del 16 Agosto, non sarà consentita l’attività di ballo durante il concerto.

Per l’accesso all’area, sarà necessario osservare le modalità seguenti:

– al momento dell’arrivo, occorrerà presentarsi agli addetti posti alla zona di entrata, che provvederanno a verificare la prenotazione o a registrare i dati di coloro che eventualmente fossero sprovvisti di prenotazione;

– possono accedere persone entro il numero massimo dei posti a sedere;

– non possono accedere le persone con febbre superiore a 37,5° o che presentino sintomi influenzali;

– si può accedere, uscire, e circolare nell’area dell’evento solo indossando correttamente idonea mascherina protettiva delle vie respiratorie che potrà essere tolta solo nel momento in cui si sarà raggiunto il posto a sedere; non sono soggetti a tale obbligo i bambini con meno di sei anni nonché le persone con disabilità incompatibile con l’uso continuativo della mascherina;

– le sedie per il pubblico saranno poste ad un metro di distanza tra loro sia lateralmente che frontalmente: anche per ragioni di sicurezza, è vietato modificare la posizione delle sedie stesse;

– saranno messe a disposizione degli utenti soluzioni idroalcoliche disinfettanti per le mani.

