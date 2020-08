Concordia, lavori di manutenzione agli edifici scolastici in corso

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Sono in corso da diverse settimane importanti lavori di manutenzione agli edifici scolastici e l’ufficio tecnico comunale, insieme all’ufficio istruzione dell’Unione, è al lavoro per supportare la Direzione didattica nel garantire l’avvio dei servizi educativi e dell’anno scolastico in sicurezza.

Ecco una sintesi degli interventi in corso e degli acquisti effettuati.

NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO”

Sono in corso presso il nido d’infanzia “Arcobaleno” importanti lavori di riqualificazione che prevedono il rifacimento della copertura con la posa di un nuovo strato di isolante che garantisce un notevole miglioramento dell’efficientamento energetico dell’edificio.

Il cronoprogramma del cantiere prevede la conclusione dei lavori ai primi di settembre. La spesa prevista è di 50.000 €.

SCUOLA D’INFANZIA “GIRASOLE”

Presso la scuola dell’infanzia “Girasole” di Fossa sarà realizzata, all’interno del giardino, una nuova staccionata dotata di cancello per compartimentare lo spazio gioco come previsto dal protocollo anticovid per le scuole.

SCUOLA PRIMARIA “GASPARINI”

Presso la scuola Primaria “Gasparini” sono in corso importanti opere di riqualificazione dell’edificio, tra cui la sistemazione della copertura e l’installazione di una porta di sicurezza in un’ampia aula che sarà destinata a ulteriore luogo per la mensa scolastica. Sono previsti interventi anche nell’area esterna che prevedono la posa di una siepe perimetrale con l’installazione di un sistema di irrigazione gocciolante e il definitivo completamento della pavimentazione antitrauma.

L’intervento è realizzato con fondi a carico della struttura commissariale regionale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ZANONI”

Sono in corso i lavori di urbanizzazione dell’area antistante la Scuola Secondaria di Primo Grado del valore complessivo di 610.000 Euro. Tali opere comprendono il rifacimento di fondazione e manto stradale, la realizzazione di una pista ciclabile in adiacenza alla strada, la realizzazione di un parcheggio e di un’area verde centrale.

Con questa urbanizzazione, si concludono tutte le opere di realizzazione post-sisma del polo scolastico.

NUOVI ARREDI SCOLASTICI

Sono stati ordinati nuovi arredi scolastici grazie all’assegnazione di 28.000 € da parte del Ministero dell’Istruzione attraverso specifici fondi assegnati ai comuni al fine di garantire il rispetto delle norme anticontagio attraverso una migliore gestione degli spazi d’aula. Dopo un confronto con la Dirigente Scolastica, sono state acquistate nuove brandine per la scuola dell’infanzia, tavoli trapezoidali per la scuola primaria e secondaria a integrazione di quelli già presenti che consentono la formazione di isole per lavori di gruppo in sicurezza, carrelli mobili porta LIM per favorire la mobilità delle lavagne interattive multimediali tra aule e laboratori, lavagne tradizionali, cartelliere per il deposito del materiale didattico e tavoli da lavoro al pc.

L’ingresso della scuola secondaria sarà inoltre arredato con una reception per l’accettazione in sicurezza degli studenti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017