Confesercenti Modena, soddisfazione per i contributi regionali a fondo perduto a sostegno delle agenzie di viaggi

Le Agenzie di viaggio sono tra le più colpite dalla crisi economica a causa dell’emergenza Covid 19. Assoviaggi Confesercenti Modena esprime soddisfazione per il bando regionale che prevede contributi a fondo perduto a sostegno della categoria

“Siamo molto contenti che la Regione Emilia-Romagna abbia accolto le nostre richieste per far fronte alle perdite economiche subite dai nostri operatori nei mesi scorsi e tuttora a causa delle misure ristrettive dovute al Covid19 – commenta Daniele Cavazza, coordinatore provinciale Assoviaggi Confesercenti Modena – La nostra speranza è che il fondo venga implementato ulteriormente perché il settore è allo stremo. Tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti alla chiusura per il Coronavirus è andato perso e, in più, le Agenzie di Viaggio hanno anche dovuto sostenere i costi per i rientri dei clienti che soggiornavano un po’ ovunque nel mondo. Molti di loro non hanno pagato i servizi prenotati che erano già stati anticipati e tanti operatori sono fuori economicamente di diverse migliaia di euro. In tutto questo i costi aziendali sono rimasti praticamente gli stessi. Con i fondi stanziati dal bando regionale ci auguriamo che si possa tirare un respiro di sollievo“, prosegue Cavazza.

Oltre alla richiesta in Regione, l’Associazione aveva a suo tempo presentato alla Camera delle proposte di emendamenti al Decreto Rilancio, tra cui: il blocco totale di leasing e finanziamenti su beni mobili o immobili strumentali fino al 31 Marzo 2021; il prolungamento degli ammortizzatori sociali fino al 31 Dicembre 2020; l’aumento del Fondo di Garanzia per le Agenzie Viaggi e T.O, da 25 milioni a 250 milioni; l’adeguamento del periodo di riferimento per il “fondo perduto” all’intero secondo trimestre (aprile-giugno) anziché al solo mese di aprile; l’estensione del credito d’imposta per gli affitti di locali commerciali e di rimesse almeno fino al 31/12/2020 e il credito d’imposta del 19% su “pacchetti turistici” con destinazione Italia, acquistati presso la rete agenziale nazionale.

“Si tratta d’interventi che riteniamo indispensabili – conclude il coordinatore provinciale Assoviaggi Confesercenti Modena – per garantire la sopravvivenza delle imprese del nostro territorio“.

