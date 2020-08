Consorzio Bonifica Burana, interventi di sfalcio all’Oasi di Manzolino

Gli interventi di sfalcio alla Cassa di espansione del Canale di San Giovanni – detta Oasi di Manzolino – vengono sempre calendarizzati in modo da non dare disturbo alle specie che nidificano nell’area. La vegetazione in eccesso viene rimossa due volte l’anno ed è particolarmente importante farlo per controllare lo stato delle sponde (gli argini sono alti quasi 4 metri!) e vedere se ci sono buchi per tane di animali o principi di frane, proprio come viene fatto nei canali. A maggior ragione qui, nella Cassa che “invasa” oltre 800mila metri cubi di acqua. Nata con una finalità idraulica, laminare le piene del Canale di San Giovanni evitando allagamenti nel persicetano, la Cassa oggi fornisce un prezioso approvvigionamento di acqua per agricoltura e ambiente ed è diventato un habitat naturalistico unico, rifugio di tante specie di uccelli acquatici e altre specie animali e vegetali.

