Contrae la West Nile, donna di Carpi in rianimazione a Modena

CARPI – Una donna di Carpi di 70 anni ha contratto il virus West Nile e ora si trova in terapia intensiva al Policlinico di Modena. Si tratta, per il momento, dell’unico caso accertato dal servizio di Igiene pubblica dell’Azienda Usl. L’azienda ricorda che lo scorso 28 luglio la Regione Emilia-Romagna ha classificato la provincia di Modena come ’livello 2 – zona con probabilità di epidemia bassa/moderata’.

Gli strumenti di protezione personale più efficaci sono gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti. I repellenti vanno applicati sulle parti scoperte del corpo: per utilizzarli correttamente è fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta. È consigliabile vestirsi sempre di colori chiari, indossare vestiti leggeri ma con pantaloni lunghi e maniche lunghe, e non utilizzare profumi. È consigliabile ridurre al minimo la presenza delle zanzare all’interno delle abitazioni utilizzando zanzariere e condizionatori. Si possono usare anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte. I trattamenti adulticidi, come misura di salute pubblica, sono invece indicati per le manifestazioni con più di 200 persone in orario serale o notturno.

Oltre a proseguire con la comunicazione ai cittadini, in particolare tramite i social e la diffusione dei materiali della campagna regionale ‘Impara a difenderti’, l’Azienda Usl di Modena ha provveduto ad inviare ai sindaci dei Comuni della provincia una lettera con la quale, riprendendo la nota regionale, ha richiamato l’attenzione sulle contromisure da adottare.

LEGGI ANCHE:

Rischio epidemia da virus West Nile, nel modenese innalzato il livello di guardia

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017