Finale Emilia, aiuti economici per acquistare libri di testo scolastici

FINALE EMILIA – La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n. 804 del 6 Luglio 2020, al fine di garantire equità ed uniformità di trattamento sul territorio regionale, per sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche, ha definito i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dal 16 Settembre 2020 ed entro le ore 18.00 del 30 Ottobre 2020 esclusivamente on-line utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it.

Solo nei giorni 29 e 30 Ottobre 2020 (fino alle ore 18.00) vi sarà la possibilità, da parte dell’utenza, di presentazione delle domande utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Viale della Rinascita n. 6, Finale Emilia – Tel. 0535 788308/788309/788312.

Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il numero verde regionale 800955157, e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO – Tel. 051/0510168, e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it

