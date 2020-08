Finale Emilia, Forza Italia: “Le segreterie hanno fallito. Ora è necessaria una svolta”

FINALE EMILIA – Il Senatore Enrico Aimi, il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi e il consigliere provinciale Antonio Platis hanno diffuso una nota per commentare la situazione a Finale Emilia: la pubblichiamo in forma integrale.

Ogni azione ha un effetto. E se non si pondera prima di agire i risultati saranno pessimi.

Da un anno stiamo provando a spiegare che la situazione a Finale doveva essere gestita diversamente e che le lamentele di Fernanda Paganelli non erano un capriccio ma un lecito dubbio sull’operato amministrativo di un responsabile di servizio che, pur avendo il ruolo strategico della ricostruzione, è arrivato ad avere ben tre incarichi contemporaneamente con il benestare della Lega. Una follia per un comune terremotato. Paganelli e Palazzi hanno due caratteri forti e sono persone di specchiata onorabilità. Quello che è mancato sono state le segreterie politiche che dovevano accompagnare un’Amministrazione neo eletta e soprattutto che ha ereditato un comune dopo lo scandalo Aemilia. Questo è mancato così come lo dimostra l’altro grande paradosso: La Lega esce dall’Unione con Mirandola e contemporaneamente ricorre al Tar come Finale contro se stessa. Questa è la fotografia plastica di un modello che evidentemente non funziona. Eppure in tante altre realtà, pensiamo a Sassuolo, Pavullo e Vignola le cose funzionano diversamente. Eccome. Bisogna quindi tornare a sedersi ad un tavolo e pianificare una nuova azione amministrativa partendo dal presupposto che oggi siamo chiamati a dare risposte ai cittadini che hanno voluto il centro destra al governo e non a ragionare con la testa dell’opposizione. È evidente che in taluni alleati la presenza di Forza Italia è ingombrante, perché ha dirigenti seri e preparati, assessori preparati, da Fernanda Paganelli a Giuseppe Forte, e consiglieri pungenti, ma che sanno dialogare. Questi sarebbero aiuti preziosi su cui ricostruire l’alleanza a Finale e iniziare a coordinare la bassa modenese.