Finale Emilia, una raccolta fondi per accendere la fontana

FINALE EMILIA – Sui social nasce una raccolta fondi per riaccendere la fontana di Finale Emilia:

A Finale Emilia…c’è di più, lo so e ne sono convinto!

“sei di Finale Emilia se…, Finale Emilia si confronta, Finale Emilia gruppo pubblico, oltre che agli equivalenti gruppi del territorio, possono essere protagonisti.

Oltre ai “battibecchi” tra i vari gruppi social, di diverse fazioni politiche, di idee o di semplice presa di posizione, c’è un fattore comune che unisce tutti, c’è il desiderio di Finale.

Non è semplice concretizzarlo, non è semplice realizzare un progetto globale che soddisfi tutti, che preveda fondi disponibili per realizzarlo e tempi certi per farlo, ma da qualche parte occorre partire!

Io, nel mio piccolo, desidero partire da qualcosa di fattibile, il monumento ai caduti, anche noto come fontana, o girotonda di piazza Baccarini.

Facciamo tornare a splendere la nostra fontana, ri-accendiamola tutti insieme!

Con la generosità e, anche l’amore verso il propria territorio, che contraddistingue i finalesi, dovunque essi si trovino.

La Regione ER, (con ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017, Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,) disponeva di euro 40.000 per l’intervento di ripristino, altri euretti…probabilmente sono stai raccolti con l’art bonus, misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta dall’art.1 dal D.L.n. 83/2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. E’ la norma destinata a promuovere la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo attraverso la partecipazione attiva di tutti i cittadini e delle imprese.

Allo stato dell’arte e della presente scrittura, non mi è dato conoscere se questi fondi sono disponibili, ma sono certo che i Finalesi tutti, possono realizzare questo piccolo risultato di progetto, con una piccola donazione.

In attesa di realizzare una associazione, un comitato, rendo comunque disponibili due canali, per chi desidera partecipare:

Bonifico o ricarica poste pay evolution:

IBAN: IT97T3608105138231879131880

Ricarica poste pay standard

4023 6009 2805 4602

Chi desidera partecipare, oltre ad un piccolo contributo da rendere ai circuiti sopra resi disponibili, riceverà ricevuta e visibilità, se lo desidera, tramite lista che sarà resa diponibile, sui social o su canale dedicato del sito, scrivendo una e-mail a gp@gpongp.it dichiarando la propria decisione di privacy. La raccolta fondi sarà comunque resa disponibile sul canale social o sul sito. Puoi fare la tua donazione tramite bonifico, on line tramite la tua home banking, oppure nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica….nei tabaccai…per intenderci rendendo disponibile tessera del tuo codice fiscale.

Io, nel mio piccolo partecipo rendendo immediatamente disponibili alle coordinate sopra citare, euro 200.