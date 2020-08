Finale, per Panaria Group maxi finanziamento da 10 milioni di euro

BPER Banca ha definito con Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. un’operazione di finanziamento a lungo termine di 10 milioni di euro, assistita dalle garanzie di SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia.

Panariagroup è uno dei principali gruppi internazionali leader nella produzione di superfici ceramiche di fascia alta e di lusso, impiega oltre 1700 dipendenti, conta sei stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti) e ha chiuso il 2019 con 382 milioni di euro di fatturato.

Il gruppo ceramico modenese rilancia sugli investimenti in innovazione sia sulla parte industriale che sullo sviluppo del prodotto, in particolare su materiali sempre più orientati alla qualità della vita come la tecnologia antibatterica Protect e sostenibili come le grandi lastre sottili.

Il supporto di BPER Banca, in abbinamento alle altre linee di credito circolanti, consentirà all’azienda il perseguimento degli obiettivi industriali e commerciali nonostante la complicata situazione economica dovuta all’emergenza Covid-19, che Panariagroup ha affrontato sin dall’inizio con flessibilità e proattività.

Ermanno Ruozzi, Responsabile della Direzione Regionale Emilia Centro di BPER Banca ha affermato: “Panariagroup è una delle tante storie di successo italiane, dove sacrificio e creatività radicate in un tessuto socio-economico fertile consentono il raggiungimento di traguardi impensabili. BPER Banca vede spesso se stessa in queste storie e sa di avere una responsabilità importante nel sostenerle e svilupparle soprattutto nell’attuale delicato contesto”.

“Affrontiamo questa fase di ripartenza – ha commentato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – con energia e visione su quelli che devono essere i nostri traguardi industriali e commerciali. Abbiamo chiaro il nostro focus sull’innovazione e sugli investimenti necessari per realizzare prodotti sempre più vicini alle nuove esigenze dei clienti. In questo senso la partnership con BPER Banca ci offre ulteriore slancio per il nostro percorso”.

BPER Banca

BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER, che raccoglie due banche territoriali (BPER Banca e Banco di Sardegna) per circa 1.300 filiali a presidio della quasi totalità delle regioni italiane, con circa 14 mila dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. Sesto Gruppo bancario in Italia, comprende oltre agli Istituti di credito anche numerose società prodotto e strumentali.

A seguito di un processo di semplificazione avvenuto negli ultimi anni, la struttura distributiva di BPER Banca sulla penisola comprende oggi circa 1000 filiali ed è articolata in tredici Direzioni Regionali.

BPER Banca opera attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring e credito al consumo) ed è in grado di offrire, grazie a una solida rete di partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati internazionali.

Panariagroup

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. è un gruppo multinazionale italiano, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti del segmento premium del mercato. Con oltre 1.700 dipendenti, oltre 10.000 clienti professionali, 6 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti), € 382 milioni di fatturato nel 2019, Panariagroup è un player di riferimento nel proprio settore e vanta una distribuzione geografica delle vendite focalizzata per l’81% sui mercati esteri.

Specializzato nella produzione di grès porcellanato e grès porcellanato laminato, tramite i propri brand commerciali (Panaria Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto D’Este, Blustyle in Italia, Margres e Love Tiles in Portogallo, Florida Tile negli Stati Uniti e Bellissimo in India), Panariagroup propone soluzioni di alta qualità e prestigio per tutte le esigenze dell’architettura residenziale, commerciale e pubblica.

Panariagroup è una realtà di dimensioni internazionali presente in Italia, Portogallo, Stati Uniti, India e che opera in oltre 130 paesi nel mondo con una rete commerciale ampia e capillare.

