Furti in serie a Finale Emilia, si cercano i colpevoli

FINALE EMILIA – Prima sono entrati in una casa in Via Guercino, poi sono scappati e pochi minuti dopo hanno provato ad entrare in una casa in via monte Santa Giulia, vicino a via degli Agostiniani. E’ stata fatta una denuncia ai Carabinieri, che hanno ricevuto già altre segnalazioni. La notizia, condivisa anche attraverso “Finale Emilia Gruppo Pubblico”, è servita per una serie di confronti tra cittadini che hanno notato due ragazzi aggirarsi nella zona durante la serata di lunedì 17 agosto, uno dei quali con un cappellino in testa: “Occhi aperti e condividete. Dobbiamo aiutarci, non è possibile vivere nella paura” afferma una cittadina.

