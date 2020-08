Medolla, a Villa Raisi-Ghirardini il Teatro Pubblico Ligure venerdì 4 settembre

MEDOLLA – Il TEATRO PUBBLICO LIGURE va in scena per la prima volta a Medolla in un luogo speciale, VILLA RAISI-GHIRARDINI , un edificio del XVII secolo gravemente danneggiato dal terremoto del 2012 e restituito alla comunità dopo il restauro soli tre anni dopo. Nello spazio in cui da così tanto tempo si deposita la storia del territorio, VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020 va in scena uno dei progetti più fortunati ideati e diretti da SERGIO MAIFREDI: ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO. In tutta Italia da oltre dieci anni hanno risuonato le parole del poema omerico, riportato all’oralità delle sue origini. Il canto XXIII dedicato a Penelope è affidato a un’attrice d’eccezione, MADDALENA CRIPPA, che con precisione interpreta le sfumature emotive di una donna che nell’attesa non ha perso fierezza.

Penelope è il doppio femminile di Odisseo. Anche lei, con un’astuzia, sta ritardando il tempo in cui cedere ed andare sposa di uno dei proci che assediano la sua reggia. E con astuzia non accetterà d’istinto il suo sposo che ritorna dopo dieci anni di guerra e dieci anni di mare, lo metterà alla prova: chiederà alle ancelle di spostare dalla stanza degli sposi il letto, quel letto che

proprio Odisseo aveva intagliato in un tronco d’ulivo per radicato a terra. Odisseo a quel punto le rivelerà il il segreto che il letto custodisce e le darà quindi prova certa di essere lo sposo atteso da

vent’anni.

Odissea un racconto mediterraneo restituisce alla narrazione orale, al cantore vivo e in carne ed ossa di fronte a noi, le pagine dell’Odissea che dagli anni della scuola abbiamo letto in silenzio.

L’Odissea è la prima fiction a episodi. Questa è una delle sue forze. I racconti vivono assoluti. Il “montaggio” avviene nella testa dello spettatore che può conoscere o ignorare gli episodi precedenti.

Odissea un racconto mediterraneo è una rotta, la rotta di Odisseo, ed è la rotta che unisce le sponde del mediterraneo da Est a Ovest da Nord a Sud. L’Odissea è un arco che scavalca le epoche.

È la classicità e al tempo stesso la modernità, inventa il flash back tremila anni prima del cinema americano, cala Odisseo all’Inferno duemila anni prima di Dante. Odissea un racconto mediterraneo è un percorso da costruire canto dopo canto scegliendo come compagni di viaggio i grandi cantori del teatro contemporaneo. L’iniziativa sarà ad INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme per il contenimento del contagio da covid19.

La prenotazione sarà aperta nelle date di MARTEDI’ 1 e MERCOEDI’ 2 SETTEMBRE 2020 dalle 10.00 alle 12.30 ai seguenti recapiti:

Centro culturale – tel. 0535/53850

biblioteca@comune.medolla.mo.it

