Mirandola, atti vandalici su auto, fermato dai Carabinieri

MIRANDOLA – I Carabinieri della Stazione di Mirandola, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 57enne del posto per i reati di danneggiamento e porto abusivo di armi bianche. L’uomo è stato sorpreso nelle prime ore della notte tra 18 e 19 agosto nella zona residenziale periferica di Mirandola, intento a danneggiare due autovetture parcheggiate regolarmente nei pressi della sua abitazione, imbrattandole con della vernice spray. Sottoposto ad ulteriori controlli, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 20 e 18 cm, di cui è vietato il porto in luogo pubblico e per tal motivo sottoposti a sequestro. Sono in corso accertamenti per capire le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere tale gesto.

