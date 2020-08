Mirandola, il violento temporale allaga la città

MIRANDOLA – Il maltempo e il forte temporale che si sono abbattuti a Mirandola nella serata hanno portato a conseguenze nefaste per la rete fognaria della città. Molte zone della città sono state allagate, tra cui Via Lolli e le sue trasversali, e in particolare in via Montegrappa, dopo appena 10 minuti di pioggia violenta, la fogna ha infatti cominciato a sversare liquami: il getto di riflusso della fogna ha interessato solo le zone più depresse mentre nelle altre proprietà lo sversamento non è arrivato.

La situazione critica era già stata più volte segnalata, ma pare non sia stato fatto nulla per prevenire il problema. Il rigurgito di fogna che interessa solo un’area ristretta è imputabile al mal funzionamento della rete fognaria, che fa “cassa d’espansione” su un’area di circa 5000 mq. Le acque, ritirandosi piano, lasciano uno strato limaccioso che emana cattivo odore.

[Articolo in aggiornamento]

