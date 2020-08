Mirandola, lunedì 31 agosto tornano i buskers

MIRANDOLA – Per concludere in bellezza l’intenso programma di Agosto, Lunedì 31 Agosto in piazza Costituente a Mirandola torna l’immancabile appuntamento degli artisti di strada. I buskers terranno compagnia e incanteranno il pubblico con il loro talento in tutta sicurezza.

A chiusura del mese di agosto e come fanalino di coda dell’estate 2020 lunedì 31 luglio sarà protagonista un evento molto partecipato di Mirandola: i Buskers, arrivati quest’anno alla sesta edizione.

L’Amministrazione comunale e l’Accento s.r.l., regia organizzatrice della manifestazione, hanno deciso di continuare questo ormai tradizionale appuntamento presentando artisti ITINERANTI nel centro storico per poter svolgere la serata in completa sicurezza per la salute di tutti. L’Amministratore Delegato de l’Accento s.r.l., Alberto Tura, sostiene che “questa manifestazione negli anni è cresciuta fino a diventare una delle più importanti per l’estate di Mirandola, abbiamo fatto tutto il possibile per non rinunciarci”.

L’Accento s.r.l. da mesi lavora sul progetto per riuscire a realizzare un evento, come sempre, di altissima qualità garantendo il rispetto di tutti i protocolli anti COVID-19 e il mantenimento delle distanze di sicurezza. Ecco che le abilità organizzative e artistiche hanno portato alla decisione di ospitare artisti provenienti da tutta Italia con due caratteristiche principali: artisti di strada elevati a 2 metri da terra e band in modalità itinerante. Queste due importanti caratteristiche eviteranno la creazione di assembramenti e riusciranno ad animare tutto il centro storico di Mirandola.

Dalle ore 21.00 si aprirà il palcoscenico a 10 performance che riusciranno a soddisfare grandi e piccini e che, ancora una volta, porteranno Mirandola ad essere la capitale dei Buskers per una serata.

Importante la sinergia tra la manifestazione e i commercianti che anche quest’anno hanno in serbo promozioni imperdibili e negozi aperti fino alle 24.00! Appuntamento quindi per Lunedi 31 Agosto dalle ore 21.00 nel Centro di Mirandola con l’animazione de l’Accento s.r.l.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017