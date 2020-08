Nonantola, la sindaca Nannetti: “Non possiamo, né dobbiamo abbassare la guardia!”

Purtroppo oggi a Nonantola si registra un nuovo caso positivo. La situazione è collegata ad un rientro vacanziero (lo puntualizzo non per puntare il dito, perché il virus è al mare, come in montagna, come in città e paese… Italia o Estero, ma per correttezza visto che potrebbe seguire un piccolo focolaio da monitorare): sono già state attivate le procedure sanitarie per tracciare e, se necessario, circoscrivere altri eventuali casi. Attualmente il nostro concittadino si trova in isolamento al proprio domicilio, come previsto per le persone contagiate che hanno sintomi lievi (o nessuno) e non richiedono cure ospedaliere.

Tornano dunque ad essere di nuovo 3 i nonantolani positivi al virus, tutti fortunatamente in cura al proprio domicilio. A loro, come ogni sera, vanno il nostro più grande augurio di pronta guarigione ed un abbraccio virtualeIn tanti di noi la guardia non l’abbiamo mai abbassata… e non possiamo, né dobbiamo, farlo! Continuare a comportarci seguendo il consueto rispetto delle regole, vecchie e nuove, diventa ancora più importante. Ricordo l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento e che, ad ogni ora, i dispositivi di sicurezza vanno comunque indossati correttamente nei locali chiusi, aperti al pubblico, e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro (meglio anche 1 e mezzo, ma anche 2…). Inoltre è ancora fondamentale rispettare il cosiddetto distanziamento tra persone non congiunte e seguire la regola di non toccarsi il viso prima di aver igienizzato bene le mani (altra cosa importante: le mani laviamole comunque spesso).

Queste “notti (e giorni) di mezza estate” rappresentano un momento fondamentale in questa lunga emergenza sanitaria, perché i nostri comportamenti, ovunque noi siamo in vacanza come in “città”, possono ora influenzare la situazione dei prossimi mesi. Quindi atteniamoci alle misure di sicurezza comportandoci responsabilmente ed usando come sempre tanto buon senso… io mi fido di noi!