Nonantola, rifiuti abbandonati all’angolo di una strada

NONANTOLA – Una brutta sorpresa per un cittadino di Nonantola, che ha trovato un “pacco regalo” non previsto proprio davanti a casa. Se n’è lamentato sul gruppo “Sei di Nonantola se…” denunciando un malcostume sempre più frequente: l’abbandono di rifiuti a casaccio, senza portarli nei bidoni o in discarica, stanno diventando un vero problema. Riportiamo lo sfogo in forma integrale:

…..ecco qua….”pacchetti regalo” lasciati da qualche gentil genio,che forse non si è reso conto che non è ancora Natale!!!!!😏🤨

Prima cosa caro/a genio, questo non è un “punto discarica”

Punto 2 facevi prima ad andare in discarica…

Punto 3 esistono i bidoni appositi,e se ne sei sprovvisto basta richiederlo…

Punto 4 la Geovest non ritira nulla che sia “appoggiato a terra” e sopratutto in sacchi gialli, perché nei sacchi gialli va messa la plastica…..!!!!

Punto 5 la legge non ammette ignoranza…..

Anche se a quanto pare in giro c’è ne un BEL PO’……ANZI TROPPA!!!! Quindi se GENTILMENTE può ritirare i suoi “pacchetti” e smaltirli dove e come giusto sia,la ringraziamo cordialmente…..

