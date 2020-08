Ravarino, il comune aderisce al voucher sport per i ragazzi

RAVARINO – La Regione Emilia Romagna, con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020, n. 712 del 22/06/2020 e n. 894 del 20/07/2020, ha stanziato risorse finanziarie da trasferire ai Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà economica, al fine di consentire loro di far riprendere e proseguire l’attività sportiva da parte dei loro figli per i corsi/campionati sportivi per l’anno 2020/2021. Al Comune di Ravarino, il quale, aderendo, ha colto questa importante opportunità per le famiglie, sono stati attribuiti € 4.500,00 che l’Ente stesso potrà assegnare alle famiglie richiedenti mediante erogazione di un voucher del valore minimo di €150, corrispondenti, per il Comune di Ravarino, di un totale massimo di 30 voucher.

L’assegnazione non sarà diretta, ma dovrà avvenire tramite una procedura di assegnazione che condurrà ad una graduatoria finale.

REQUISITI per poter beneficiare del voucher:

residenza nel Comune di Ravarino;

età del figlio//i tra i 6 e i 16 anni oppure tra i 6 e i 26 anni, se disabili;

nuclei familiari fino a 3 figli ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00;

nuclei familiari con 4 o più figli ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;

Iscrizione per l’anno sportivo 2020/2021 ad una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro CONI o al Registro CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse Associazioni e Società Sportive risultanti dai Registri CONI e CIP.

MODALITÀ di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 19 settembre 2020 in uno dei seguenti modi:

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo

comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it

comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it mediante consegna a mano, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo – Piano terra (ingresso da Piazza Martiri della Libertà);

si richiede, a chi volesse utilizzare tale modalità, di contattare preventivamente per appuntamento i seguenti recapiti telefonici 059 800813 – 059 800828 – 059 800830;

oppure di scrivere all’ l’indirizzo mail protocollo@comune.ravarino.mo.it;

si ricorda, in caso di presentazione della domanda presso gli uffici comunali, di mettere in atto le azioni di prevenzione per coronavirus e di presentarsi con mascherina e in assenza di sintomi che possano far ritenere una positività al covid-19;

il personale comunale potrà chiedere la compilazione di una autodichiarazione in merito.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura, Sport, Tempo Libero e Gestione Elenco Associazioni del Comune di Ravarino, utilizzando il recapito telefonico 059 800807 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì – dalle ore 8:30 alle ore 12:30, oppure scrivendo all’indirizzo cultura@comune.ravarino.mo.it.

