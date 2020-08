Secondo fine settimana per la Festa de l’Unità di Bosco Albergati

Secondo fine settimana di attività per la Festa de l’Unità di Bosco Albergati. La Festa sarà in funzione le sere di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. In programma, domenica 2 agosto, tavoli di lavoro con i componenti della Giunta comunale. Per tutto il fine settimana musica da ascolto dal vivo con il Dj LazyP e il cantante sudamericano Daniel.

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, secondo fine settimana di attività per la Festa de l’Unità di Bosco Albergati. La Festa è in funzione tutte le sere, con un’offerta gastronomica innovativa e spazio alla musica da ascolto. Domenica 2 agosto, si comincerà alle ore 17.30 per partecipare alla discussione sui tavoli di lavoro predisposti dalla Giunta su cultura, ambiente, attività produttive, politiche giovanili, associazionismo, legalità, scuola e sport. Saranno presenti i rispettivi assessori competenti per materia. I ristoranti aprono alle ore 19.00: si potrà scegliere tra le offerte del Ristorante del Laghetto con menù di carne e di pesce, la Paninoteca La combriccola con gnocco e tigelle, la pizzeria del Bosco, il Ristorante Argentino e Messicano, il bar Valler e la gelateria Slurp. Sono in attività anche la Libreria e lo spazio bimbi con le giostre per i più piccoli.

Per tutto il fine settimana – venerdì, sabato e domenica – nello spazio musica dal vivo, nella piazza della Festa, suonerà il DJ LazyP, mentre al ristorante messicano e argentino accompagnamento musicale con il simpaticissimo Daniel, cantante sudamericano.

Ricordiamo che il parcheggio è gratuito e non è necessaria la prenotazione per accedere ai ristoranti. All’ingresso della Festa, in osservanza alle misure di sicurezza, verrà misurata la temperatura corporea: ai visitatori si chiede di indossare la mascherina e rispettare il divieto di assembramenti.

