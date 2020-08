Soliera, abbattimento alberi, la consigliera Capelli non ci sta

SOLIERA – La consigliera comunale Rita Capelli ha portato attenzione sull’abbattimento degli alberi nel Comune di Soliera deciso dall’Amministrazione. Riportiamo la sua nota in forma integrale:

Il comune ha iniziato ad abbattere 38 alberi nel territorio solierese.

L’amministrazione prima di tagliare gli alberi deve verificare con analisi visiva e strumentale che siano instabili e quindi insicuri. Succede che in ottobre 2019 faccio presente in comune che, dalle loro risposte alla richiesta di avere una relazione tecnica di agronomi sulla stabilità degli alberi, emersero diverse criticità sull’abbattimento di 47 alberi.

Quali le criticità più evidenti? Riporto solo alcuni esempi:

Per i pioppi tagliati al Parco Marianela veniva consigliato all’amministrazione di valutare la possibilità di un nuovo impianto in modo da avere un albero ben formato al momento dell’abbattimento del pioppo vecchio, cosa che non mi risulta. (vedi scheda allegata)

Nella scheda dell’ albero “Ginkgo biloba”, albero antichissimo considerato un fossile vivente, risultava una classe di propensione al cedimento A (trascurabile) ma venne abbattuto (vedi scheda allegata)

Per il tiglio in via della Libertà era consigliata una periodica manutenzione, non era consigliato l’abbattimento, ma fu abbattuto (vedi scheda allegata)

Inoltre in molte schede tecniche non erano presenti tutti gli esami, in particolare c’erano solo i dati delle analisi visive e non erano presenti i dati degli esami strumentali.

Auspico che questa volta siano state fatte analisi accurate, prese decisioni approfondite e in linea con le indicazioni del tecnico agronomo, perché gli alberi producono ossigeno, sono un prezioso baluardo contro l’inquinamento da polveri sottili, abbassano la temperatura in città e ci permettono di migliorare la qualità della vita e per questo li dobbiamo conservare, curare e valorizzare.