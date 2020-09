A Bomporto niente servizio pre e post scuola, la rabbia per i genitori

A Bomporto niente servizio pre e post scuola, la rabbia per i genitori. Il nuovo anno scolastico parte in salita per le famiglie bomportesi, che si trovano a dover fare i salti mortali per portare i figli a scuola all’orario comodo per altri, e non per loro. Infatti, i genitori potranno lasciare i loro figli solo dalle 8.30. Con buona pace di chi deve essere al lavoro prima.

Scrive una mamma di Bomporto che vuole rimanere anonima:

Il comune di Bomporto non ha attivato i servizi di pre e post scuola per le scuole elementari: i genitori sono abbastanza arrabbiati perché l’orario di lavoro non è 9- 9.30 ma alle 8 del mattino 8.30.massimo ed è da febbraio che ci stiamo inventando dove lasciare i bambini perché le scuole sono chiuse e non gliene frega niente a nessuno. Fino all’anno scorso si poteva entrare a scuola a partire dalle ore 7.30 e si poteva rimanre anche fino alle 17.30. Quest’anno a Bomporto no. Oltretutto in altri paesi hanno già attivato i servizi e il Comune l’ha comunicato hanno anche attivato il servizio mensa e a Bomporto ancora non si sa niente praticamente noi siamo a 12 giorni dall’inizio della scuola e non si sa ancora niente tranne che visto che abbiamo telefonato hanno detto che i servizi non sono attivi fino a ottobre. Poi si vedrà.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017