A Medolla prima edizione di ShoMED per il biomedicale

MEDOLLA – Si terrà a Medolla l’11 e il 12 settembre la prima edizione di ShoMED, fiera dedicata ai fornitori di prodotti e servizi per il mondo del biomedicale. Nelle due giornate, dalle 9.30 alle 18, oltre venti espositori accoglieranno i visitatori negli stand allestiti nella palestra comunale di piazza Donatori di Sangue. L’adiacente Auditorium comunale, per tutta la durata della kermesse, ospiterà invece le presentazioni curate dalle aziende partecipanti. Inaugurazione venerdì 11 alle ore 9.30 con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, mentre a sottolineare la vocazione internazionale del Distretto e del suo tessuto produttivo, la presenza del console onorario della Lituania, che visiterà anche alcune aziende del territorio. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Medolla e della sponsorizzazione tecnica di GT Service, è organizzata dall’ingegner Paolo Poggioli, già ideatore dei seminari di approfondimento sul mondo del biomedicale chiamati ‘Technical Happy Hours’: “Si tratta della prima fiera dedicata al mondo del biomedicale – commenta lo stesso Poggioli – a tenersi in ‘patria’, cioè nel cuore di quel distretto da cui è partito Mario Veronesi, fondatore del biomedicale europeo. Mi auguro che far incontrare diverse realtà possa portare nuova linfa, ricerca e innovazione, idee e progettualità, contatti e opportunità”. Tutte le informazioni utili, compreso il programma delle presentazioni in Auditorium, si trovano sul sito www.shomed.it

In foto, l’ingegner Paolo Poggioli (a destra nella foto), organizzatore dell’evento, insieme a Mario Veronesi, in un’occasione in cui venne esposto il primo rene artificiale prodotto in Italia, realizzato a Mirandola.

