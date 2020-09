Centri estivi si presentano le domande contributi per la frequenza fino all’8 settembre

MIRANDOLA. MEDOLLA, CAVEZZO, CAMPOSANTO, CONCORDIA, SAN FELICE, SAN PROSPERO- I genitori dei bimbi residenti nei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero che abbiano frequentato i centro estivi, possono richiedere i contributi all’Ucman.

E’ aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa per la frequenza ai centri estivi 2020 di bambine/i ragazze/i da 3 a 14 anni

In esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord n°70 del 25/06/2020, nonché della determinazione n°473 del 22/07/2020, i Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero erogano contributi alle famiglie a sostegno della spesa per la frequenza ai centri estivi 2020 che non risultino beneficiarie dei fondi nazionali di cui al Decreto Rilancio e/o dei contributi regionali di cui al Progetto Conciliazione vita lavoro destinati al medesimo scopo.

Le domande vanno presentate entro martedì 8 settembre 2020

