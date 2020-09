Gli appuntamenti del weekend a Mirandola

Sabato 12 settembre 2020 mattino: Mirandola: il mercato settimanale si terrà in via Maestri del Lavoro e via Bernardi.

Sabato 12 settembre 2020 ore 09.30: Mirandola: ritrovo Piazza Costituente: PASSEGGIATA ECOLOGICA con ritrovo presso la chiesa della Madonnina. Munirsi di guanti e pinza per raccolta rifiuti. A cura Penso Positivo in collaborazione con le Guardie Ecologiche di Modena.

Sabato 12 settembre 2020: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: mostra: ALL’ARIA CHIUSA – come la natura ha aiutato le persone e alleviato i pensieri durante il lock-down. Mostra a cura dell’Associazione Simone Catellani fino al 20 settembre 2020. La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle ore 15.30 alle 19.30

Sabato 12 settembre 2020: Cividale: Sagra di Cividale della Beata Vergine del Borghetto: – ore 18.00: Celebrazione Santa Messa; – dalle ore 19.00 apertura ristorante e bar.

Sabato 12 settembre 2020 ore 18.00: Mirandola: Piazza Costituente: inaugurazione: MIRANDOLA A CIELO APERTO – street art e cracking art.

Sabato 12 settembre 2020 dalle ore 20.30: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: 2 edizione NOTTE GIALLA: musica, danza e cabaret. Mascotte itineranti con distribuzione di gadget e palloncini gialli.

Domenica 13 settembre 2020 dalle ore 08.00: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: Mirandolantiquaria – FIERA ESPOSITIVA DELL’ANTIQUARIATO E DEL RIUSO.

Domenica 13 settembre 2020 dalle ore 08.00: Stazione Ormitologica Modenese “il Pettazzurro” Loc. Confine di Mortizzuolo – Via Montirone n° 3: Censimenti mensili degli uccelli acquatici e dei rapaci nella bassa modenese. Si avrà l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia.

Domenica 13 settembre 2020: Cividale: Sagra di Cividale della Beata Vergine del Borghetto: – ore 10.00: Celebrazione Santa Messa; – ore 10.00: santa Messa Solenne presieduta da S.E. Erio Castellucci Arcivescovo di Modena e Nonantola e amministratore apostolico di Carpi; – dalle ore 19.00 apertura ristorante e bar.

Domenica 13 settembre 2020 ore 10.30: Mirandola: Duomo – Piazza Conciliazione: S. Messa in suffragio di don Giuseppe Tassi. Inoltre DON LUCIANO FERRARI saluta la comunità parrocchiale mirandolese. In segno di riconoscenza per il suo prezioso servizio reso in questi lunghi anni, durante la celebrazione la parrocchia consegnerà a Don Luciano un contributo a sostegno del Progetto missionario in Malawy che don Luciano segue da tempo. Coloro che volessero unirsi al contributo possono rivolgersi nel corso della prossima settimana in segreteria parrocchiale.

Lunedì 14 settembre 2020: Cividale: Sagra di Cividale della Beata Vergine del Borghetto: – ore 08.00: ufficio funebre per i defunti e benedizione delle tombe; – dalle ore 19.00 apertura ristorante e bar.

Mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore 21.00: Mirandola: vie del Centro: VIE IN FESTA – musica e … . Negozi aperti. A cura 46 VIE.

Giovedì 17 settembre 2020 ore 19.00: Mirandola: Duomo – Chiesa di Santa Maria Maggiore – piazza Conciliazione: 2020 UN ANNO DALLA RIAPERTURA DEL DUOMO: LECTIO DIVINA in preparazione al Vangelo del 20 settembre 2020. A cura Parrocchia di Mirandola.

Giovedì 17 settembre 2020 ore 21.00: Mirandola: Villa Tagliata: concerto Orchestra JONH LENNON: CONCERTO DI RINGRAZIAMENTO AL PERSONALE SANITARIO.

Sabato 19 settembre 2020 dalle 08.30 alle 18.00: Mirandola: Piazza Costituente: 7° edizione Giornata Alzheimer

Domenica 20 settembre 2020 dalle ore 07.00 alle ore 23.00: Mirandola e Frazioni: si terrà il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Gli elettori potranno votare in 22 seggi sparsi sul territorio comunale: 10 presso le Scuole medie di via T. Nuvolari, 7 presso le Scuole elementari di via Giolitti, e nei seggi che saranno predisposti nelle frazioni di Tramuschio, Mortizzuolo, S. Martino Spino, Gavello e Quarantoli. Si vota sia Domenica che Lunedì.

solenne Santa Messa a un anno della riapertura : sarà presieduta da mons. Ermenegildo Manicardi vicario generale della Diocesi di Carpi, visibile anche sul sito Domenica 20 settembre 2020: Mirandola: Duomo – Chiesa di Santa Maria Maggiore – piazza Conciliazione: 2020 UN ANNO DALLA RIAPERTURA DEL DUOMO: – ore 10.30:: sarà presieduta da mons. Ermenegildo Manicardi vicario generale della Diocesi di Carpi, visibile anche sul sito www.parrocchiamirandola.it ; – alle ore 20.30 e alle ore 21.45: visite guidate notturne al Duomo, a cura Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Carpi. Prenotazioni in segreteria parrocchiale, sono ammessi 20 partecipanti per visita. A cura Parrocchia di Mirandola.

Domenica 20 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: VERDE VIVO: Ambiente, Benessere, Stili di vita, Sostenibilità – la grande festa del CEAS “La Raganella”, una giornata di iniziative per promuovere la sostenibilità con attività per bambini, genitori, nonni e zii.

Lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 07.00 alle ore 13.00: Mirandola e Frazioni: si terrà il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Gli elettori potranno votare in 22 seggi sparsi sul territorio comunale: 10 presso le Scuole medie di via T. Nuvolari, 7 presso le Scuole elementari di via Giolitti, e nei seggi che saranno predisposti nelle frazioni di Tramuschio, Mortizzuolo, S. Martino Spino, Gavello e Quarantoli. Si vota sia Domenica che Lunedì.

Si ringrazia la Consulta per il Volontariato di Mirandola

