La Rulli Frulli si esibisce sabato alla Festa dell’Unità di Ponte Alto

Percussioni, ritmo, e tanta energia all’Arena sul lago della Festa dell’Unità Nazionale di Modena con la Banda Rulli Frulli in concerto sabato 5 settembre. Lo spettacolo inizia alle ore 21.00, l’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare i biglietti sui siti www.vivaticket.com o www.boxerticket.it. Per i più piccoli, sempre alle 21.00, la compagnia I burattini di Mattia Zecchi porta in scena “Le avventure di Fagiolino”.

Le percussioni dei 70 elementi della Banda Rulli Frulli scaldano la Festa dell’Unità nazionale di Modena con un con un’ esibizione live prevista sabato 5 settembre all’Arena sul lago. Il progetto, nato nel 2010 a Finale Emilia, ha portato in dieci anni i bambini e i ragazzi della banda, di cui fanno parte anche 18 disabili, ad esibirsi su palchi prestigiosi in tutta Italia. Dal Concerto del Primo Maggio nel 2016, all’apertura dell’evento “Vado al Massimo” nel 2018, sempre a Roma; occasione in cui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco e di esibirsi davanti a 90mila persone. Sabato 5 settembre la Rulli Frulli porta a Ponte Alto i ritmi incalzanti e l’energia che da sempre la contraddistingue e la visione di un gruppo che non mostra la disabilità ma la valorizza.

Il concerto inizia alle 21.00 e l’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare i biglietti sui siti www.vivaticket.com o www.boxerticket.it. Per tutti gli spettacoli della Festa è in vigore uno specifico protocollo per contrastare la diffusione del Covid-19. All’interno dell’Arena non possono entrare più di mille spettatori; e tutti devono essere provvisti di biglietto nominativo a cui corrisponde un posto numerato e distanziato.

Per i più piccoli, sempre alle 21.00, nel contesto della rassegna Teatro in Festa la compagnia I burattini di Mattia Zecchi porta in scena “Le avventure di Fagiolino”

