Massa Finalese, Euralis e Caussade Semences si fondono in Lidea

A Massa Finalese, nel comune di Finale Emilia (MO) ha sede la filiale italiana del Gruppo Caussade Semences che dal 1 settembre 2020 entra nella top ten mondiale dei produttori di sementi per l’agricoltura.. EURALIS Semences e CAUSSADE SEMENCES Group: oggi nasce Lidea, fusione dei due gruppi.

– L’unione di EURALIS Semences e del Gruppo CAUSSADE SEMENCES è operativo dal 1 settembre

2020.

– Già nella top ten delle società sementiere leader mondiali, Lidea punta a raggiungere posizioni di

leadership nell’Europa allargata.

– Assetto nato dalla volontà dei due gruppi di capitalizzare le loro complementarità in termini di specie,

ricerca, strumenti produttivi e mercati.

– In un mercato in cui la concorrenza è spietata, quest’unione offre diversi vantaggi:

– consente alla nuova entità di raggiungere delle dimensioni cruciali in un contest in cui le fusioni si sono

moltiplicate negli ultimi anni. In secondo luogo, offre la possibilità di proseguire gli investimenti industriali,

in ricerca e sviluppo necessari all’incremento delle attività e rafforzare così in modo significativo le

posizioni dei marchi presenti sui mercati europei. Il risultato è una rosa ampia di prodotti e varietà

riconosciuti da agricoltori e distributori con l’ambizione di svilupparsi anche nuovi territori.

– Lidea dovrebbe quindi raggiungere rapidamente posizioni di leadership grazie alla sua offerta

complementare multi-specie e alla sua rete di produttori e strumenti industriali in Francia e in Europa.

– Governance

– Pierre Pages è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della nuova entità

– Lo stesso è anche vicepresidente di EURALIS e Presidente del Comitato per il controllo finanziario e i

conti del gruppo cooperativo.

– Agricoltore a Viella (in Francia), è produttore di sementi di mais e cereali a paglia.

– Pierre Flye Sainte-Marie è stato nominato Amministratore Delegato di Lidea.

– Amministratore delegato di CAUSSADE Semences Group da marzo 2019, vanta 30 anni di esperienza

internazionale nelle forniture agricole: è stato Vicepresidente di CORTEVA Europe Africa, dopo aver

ricoperto il ruolo di Responsabile di DOW AGROSCIENCES Europe, Middle East, Africa e Asia Pacific

– Mission

– La missione di Lidea è creare e offrire, in prossimità del suo ecosistema, soluzioni di semina multispecie

personalizzate e sostenibili che creino valore aggiunto durante tutto l’anno. Si tratta quindi di partecipare

all’evoluzione delle pratiche agricole e supportare gli agricoltori questi cambiamenti, avendo cura di

preservare la redditività delle loro aziende agricole.

– Nuova identità aziendale

– E’ stato scelto il nome Lidea: è un brand moderno, diverso, internazionale, che esprime novità senza

scordare le proprie radici. In effetti, come si nota, ogni lettera della nuova entità proviene da almeno uno

dei due loghi originali.

– Lidea è facile da pronunciare e memorizzare, il suo suono è positivo ed evidenzia la creatività e

l’innovazione della nuova entità.

– Per Pierre Flye Sainte-Marie, AD di Lidea, “con una migliore copertura geografica, dimensioni cruciali e

capacità di fare affidamento su solide partnership, l’ambizione di Lidea è quella di diventare uno dei

principali attori nel mercato internazionale in cui opera. Le sfide sono numerose ed entusiasmanti, creano

una dinamica positiva e sono fonte di motivazione per ogni team ovunque operi ”.

– Per Pierre Pages, Presidente del Consiglio di amministrazione di Lidea, “siamo fiduciosi per il futuro della

nuova entità. I fattori chiave sono tutti presenti: vicinanza, capacità di collaborazione efficace, creatività

e, più in generale, eccellenza operativa”.

– I numeri

– ● Dipendenti: più di 2.000

– ● Fatturato: 350 milioni di €

– ● 8 siti di produzione in Francia, Romania, Ucraina, Spagna e a breve, in Russia.

– ● Stazioni di Ricerca in Europa: 17.

– ● € dedicati in R&S: oltre 30 milioni

– ● Ettari di produzione: 45.000 in 5 paesi.

– ● Attivo in differenti specie: mais, girasole, colza, cereali da paglia, colture foraggere, cover crops, soia,

sorgo, leguminose da granella.

