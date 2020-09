Medolla, il saluto del sindaco Calciolari per il nuovo anno educativo

MEDOLLA – Il sindaco di Medolla Alberto Calciolari ha inviato attraverso la sua pagina Facebook un saluto per l’apertura del nuovo anno educativo 2020/2021:

La riapertura del nido Panda con l’avvio dell’anno educativo 2020/2021 è per me una importante occasione per rivolgere alle famiglie e ai bambini il mio più affettuoso saluto: sono sempre stato convito e continuerò sempre a credere nel fatto che i servizi educativi per la prima infanzia rappresentino uno dei migliori biglietti da visita della pubblica amministrazione per i valori educativi e sociali che rappresentano sia per le famiglie che per le giovani generazioni: anche per questo, alle educatrici e a tutti gli operatori rivolgo il mio più sincero ringraziamento per aver reso possibile l’avvio di un servizio in condizioni del tutto eccezionali. Le regole del distanziamento e della prevenzione hanno imposto restrizioni molto severe e l’organizzazione delle attività didattiche e delle “routines” è stata profondamente rivista; tuttavia dalla responsabilità nei comportamenti di ciascuno di noi dipende il futuro andamento della pandemia e ancora una volta occorre ricordare che sia gli adulti che i bambini concorrono al buon esito degli sforzi che la collettività sta sostenendo per contenere il covid.



Lunedì 14 poi apriranno le scuole: in questi giorni stiamo concludendo i lavori di adeguamento strutturale finalizzati a soddisfare le norme ministeriali. Si tratta di un impegno significativo, ma ne vale la pena, perché la salute è una cosa seria e non va messa in discussione. La settimana scorsa, in una partecipata riunione, abbiamo illustrato ai rappresentanti dei genitori il lavoro che stiamo conducendo ed i nuovi modelli organizzativi dei servizi scolastici che verranno erogati dal Comune e dall’Unione (piedibus, refezione, assistenza post…); era presente anche la dirigente scolastica che ha illustrato le novità riguardanti la didattica. Per chi fosse interessato, le slides proiettate in assemblea sono consultabili sul sito istituzionale del Comune.

In questo post voglio limitarmi a narrarvi di cose positive (come è l’apertura di servizi educativi e scolastici): i dati aggiornati sul coronavirus, ad oggi per fortuna stabili, li troverete domani. Un caro saluto