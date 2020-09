Mirandola, da gennaio ritardi nei contributi di autonoma sistemazione per i terremotati

Roberto Ganzerli, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, annuncia la presentazione di una interpellanza sui ritardi del Comune di Mirandola nel pagamento del contributo di autonoma sistemazione alle famiglie terremotate. Ecco la sua nota:

“Sono molte decine le persone e le famiglie terremotate che da gennaio non ricevono il contributo di autonoma sistemazione. In molti casi si sono rivolte al Comune senza ricevere una risposta soddisfacente sul perché di questi ritardi. Per chi le riceve, queste risorse, sono importantissime se non indispensabili per il sostentamento della vita quotidiana. Non è tollerabile che chi ha già subito i gravissimi disagi del terremoto e sta vivendo la situazione economica peggiorata dal coronavirus debba essere costretto a questo calvario e lasciato indietro. Oggi presenteremo in Consiglio comunale una interpellanza per sollecitare il sindaco e la Giunta a risolvere questa situazione ingiusta e penalizzante che riguarda persone in difficoltà”.

