Mirandola, la via per l’isola ecologica è piena di buche e di dossi non segnalati

Buche grandi e grandissime, asfalto sconnesso, i dossi non segnalati a dovere: ecco la situazione di via Belvedere, la strada che porta alla discarica di Mirandola. Un luogo molto frequentato dai cittadini, soprattutto adesso che togliendo i bidoni dalla strada, si è intensificato il lavoro della raccolta differenziata e si va molto pià speso di prima all’isola ecologica.

Venendo dalla SS12 verso l’isola ecologica, il primo dosso è segnalato dal cartello di attenzione, ma il dosso in sé è poco visibile perché non è colorato, e perché è mezzo distrutto; il secondo dosso non è segnalato da nessun cartello ed anche questo è poco visibile, perché non è colorato ed anche distrutto. Lo stesso andando dall’isola ecologica verso la SS12: il primo dosso è segnalato da un cartello, il secondo non è segnalato.

L’asfalto presenta diverse buche che, come si vede dalle foto, quando piove si riempiono di acqua. A chi tocca la manutenzione della strada? Non ad Aimag, che è solo proprietaria dell’isola ecologica, e nemmeno al Comune di Mirandola, che ha lasciato la manutenzione a Rieco, l’azienda che coi suoi camion che portano il materiale in dicarica è quella che fino ad oggi usava praticamente sempre la strada.

Ma è forse ora di rivedere questa convenzione, o almeno di sollecitare che i lavori vengano fatti: lo stato in cui versa via Belvedere è sotto gli occhi di tutti.

