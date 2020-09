Nottata di furti a Solara e Camposanto

SOLARA, CAMPOSANTO – Ladri in azione nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Solara di Bomporto: in via Buonarroti, sono riusciti a introdursi in una casa privata alzando la tapparella del primo piano, dopodiché hanno messo a soqquadro le stanze. Sono state avvistate due Punto grigie uscire dalla stessa via da una cittadina che tornava in quel delle 2.15 verso casa. Nella stessa notte ladri hanno colpito anche a Camposanto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017