Pd Mirandola, il 9 settembre incontro sulla scuola con Bianchi

Il Pd di Mirandola ha organizzato per mercoledì 9 settembre un incontro dal titolo “A scuola dopo il Covid. Problemi e prospettive”. Intervengono Patrizio Bianchi, coordinatore del comitato di esperti Miur e i dirigenti delle scuole di Mirandola. Appuntamento, quindi, a Mirandola presso il Centro Comini, in via Dorando Pietri 15, alle ore 18.30. Ecco la nota del Pd di Mirandola:

L’incontro nasce dall’esigenza diffusa di incontrarsi per parlare concretamente di scuola: oltre i clamori delle polemiche e delle banalizzazioni, per avere una informazione corretta che metta in luce le cose fatte e i problemi risolti, così come le incertezze e gli interrogativi di una situazione ancora fluida, a ‘criticità differenziata’. Mirandola è un centro scolastico di grande rilevanza territoriale: dai nidi alle scuole dell’infanzia, dalla scuola primaria agli Istituti superiori di I e II grado, la città offre un campionario completo e rappresentativo delle situazioni e delle problematiche che comporta il ritorno a fare scuola in presenza. La volontà è quella di creare una occasione di dialogo e confronto tra amministrazione, dirigenti scolastici ed esperti con il pubblico protagonista e destinatario del servizio scuola: genitori, studenti, insegnanti, rappresentanze sindacali e cittadini. L’incontro sarà aperto dall’intervento di Patrizio Bianchi, coordinatore del comitato di esperti attivati dal MIUR nei mesi del lockdown con il compito di proporre un piano per la scuola al tempo del Covid. Problemi inediti, ma anche prospettive e idee nuove: quei ‘patti educativi di comunità’ che hanno creato nella Mirandola del post-terremoto le condizioni della ripartenza e – sostiene Bianchi – possono porre di nuovo la scuola davvero al centro della vita pubblica. Accanto al professor Bianchi i dirigenti delle scuole di Mirandola, a dare conto dell’intenso lavoro di preparazione svolto in questi mesi insieme al Comune, alla Provincia e alla Regione.

Sono invitati alla tavola rotonda Marina Marchi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mirandola, e Luca Prandini, assessore con delega alla Pubblica Istruzione per l’Unione dei Comuni dell’Area Nord. E’ gradita la prenotazione, comunicando i propri dati all’indirizzo e-mail info@pdmirandola.it

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017